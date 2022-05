Benfica e David Neres perto de um acordo quanto ao salário

David Neres está mais perto de assinar pelo Benfica. Depois de ter sido alcançado um pré-acordo entre as águias e o Shakhtar Donetsk, o dono do passe do avançado brasileiro, foram também dados passos positivos no que diz respeito à negociação do salário.

O futebolista, de 25 anos, aufere cerca de três milhões limpos por temporada no clube ucraniano, valor incomportável para os cofres benfiquistas. Ainda assim, a SAD liderada por Rui Costa propõe dar a volta ao texto com o pagamento de extras e está, inclusive, em cima da mesa a hipótese de oferecer um prémio de assinatura.

O Benfica avançou para a contratação de Neres devido ao imbróglio criado em redor da contratação de Pedrinho, na última época. O Shakhtar comprometeu-se a pagar 18 milhões de euros pela aquisição do brasileiro, mas a guerra, que varre neste momento a Ucrânia, impede o clube de liquidar o valor em falta. A solução encontrada foi a de o Benfica contratar um ativo, neste caso Neres, para se efetuar o acerto de contas.