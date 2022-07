Benfica e F. C. Porto ativos, Slimani perto de deixar Alvalade

JN Hoje às 21:06 Facebook

O central João Victor está a ser apontado como reforço das águias, enquanto os dragões terão apresentado uma proposta por Hwang Ui-Jo. Fábio Carvalho foi apresentado pelo Liverpool.

Benfica: João Victor está a caminho do Estádio da Luz para reforçar o eixo defensivo da equipa de Roger Schmidt. De acordo com o "Globo Esporte", as águias já têm um princípio de acordo com o Corinthians para a transferência do central, que deve viajar para Portugal na próxima semana. A notícia acrescenta que o negócio deve custar cerca de dez milhões de euros ao Benfica.

F. C. Porto: Hwang Ui-Jo é alvo do F. C. Porto, de acordo com o jornal "L"Equipe". A notícia adianta que os dragões já fizeram chegar uma proposta ao Bordéus pelo avançado sul-coreano, que dificilmente continuará no clube francês, despromovido ao segundo escalão. Outro jogador do Bordéus, Júnior Onana, também foi colocado no radar do campeão português.

Sporting: O futuro de Slimani pode estar reservado para o futebol grego, mais concretamente para o Panathinaikos. A comunicação social helénica avançou que o avançado argelino é um dos alvos do clube para reforçar o ataque e que as conversações para consumar a transferência já terão começado.

Gil Vicente: Fujimoto vai manter-se em Barcelos, depois de os gilistas terem acionado a opção de compra do jogador nipónico, que, nas duas últimas temporadas, esteve cedido pelo Tokyo Verdy. O novo contrato é válido para as próximas três temporadas.

Marítimo: Depois de três temporadas ligado ao Gil Vicente, João Afonso trocou Barcelos pelo Funchal e vai representar o Marítimo em 2022/23. O médio brasileiro, de 27 anos, é a terceira contratação dos insulares, tendo em vista o reforço do plantel às ordens de Vasco Seabra.

Leixões: De uma assentada, o clube leixonense anunciou a contratação de cinco reforços para 2022/23. Miguel Silva (ex-São João de Ver), Rui Bruno (ex-Leça), Ricardo Moura (ex-Chaves), Rúben Araújo (ex-Belenenses) e Paulinho (ex-Felgueiras) são os jogadores em questão.

Estrela Amadora: Hugo Costa, filho do presidente do Benfica, Rui Costa, deixou a Académica e vai defender as cores do Estrela da Amadora na próxima temporada. O médio vai ser integrado na equipa de sub-23 do clube.

Liverpool: Fábio Carvalho é mais um diamante para Jurgen Klopp polir. O avançado português, de 19 anos, foi oficializado como reforço dos "reds", depois de ter brilhado com a camisola do Fulham. Em Anfield, Fábio Carvalho vai carregar o número 28 nas costas.

Wolverhampton: O clube inglês confirmou a saída de Trincão, que está de regresso ao Barcelona depois de uma temporada cedido aos "lobos". Desta forma, o internacional português volta a ter o futuro em aberto, já que não entra nos planos dos "culés". O Sporting é um dos clubes atentos à situação de Trincão.