Benfica e F. C. Porto entre os 25 clubes europeus que mais emprestam

Estudo do CIES indica que as águias cederam 37 futebolistas às cinco principais ligas do futebol europeu nos últimos dez anos. Dragões emprestaram 27.

Um estudo do Observatório para o Futebol (CIES) adiantou esta terça-feira que Benfica e F. C. Porto estão entre os 25 clubes europeus que mais jogadores emprestaram às cinco principais ligas da Europa (Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e Itália) nos últimos dez anos: o Benfica ocupa o 9.º lugar e o F. C. Porto o 23.º.

As águias cederam 37 futebolistas a esses campeonatos, enquanto os dragões emprestaram 27.

Entre 2009/10 e 2018/19, a Udinese foi o clube que mais emprestou (62 jogadores), seguindo-se o Chelsea (57), o Inter (53), a Juventus (51) e a Roma (43), que completa o top-5. Para além destes, só Nápoles, Manchester City (41) e Génova (40) cederam mais jogadores do que o Benfica.