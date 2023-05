Benfica e F. C. Porto entre os apurados para a Champions: confira a lista

Já estão apuradas para a próxima edição da Liga dos Campeões 16 equipas, entre as quais estão o Benfica e o F. C. Porto. Conheça os restantes conjuntos cuja presença na prova milionária está garantida.

A época ainda não terminou mas já há 16 equipas que têm a presença na próxima edição da Liga dos Campeões garantida. O Benfica já se tinha apurado para a prova com a vitória por 5-1 diante do Portimonense e o F. C. Porto nem precisou da vitória sobre o Famalicão, em função do empate entre o Braga e o Boavista (1-1) para também marcar presença na competição.

No passado fim de semana o Leipzig, Atlético Madrid e o Salzburgo também garantiram a qualificação para a Champions.

Das 24 vagas diretas já estão definidas 16. Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha vão colocar quatro clubes na fase de grupos, França e Portugal dois e Países Baixos, Áustria, Escócia e Sérvia vão ter uma equipa a competir na prova milionária.

Os campeões Manchester City, Barcelona e Nápoles, bem como o campeão português, vão estar presentes no Pote 1 da Liga dos Campeões.

Confira todas as equipas já apuradas para a Liga dos Campeões:

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Munique

Borussia Dortmund

Leipzig

Nápoles

Benfica

F. C. Porto

Feyenoord

Celtic

Estrela Vermelha

Paris Saint-Germain

Salzburgo