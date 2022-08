Benfica e F. C. Porto já conhecem os árbitros da jornada inaugural

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Com a Liga prestes a começar, Benfica e F. C. Porto já conhecem os árbitros que vão dirigir a jornada inaugural. Benfica-Arouca será o primeiro jogo da competição, sexta-feira, às 20.15 horas.

As águias recebem o Arouca, na abertura da Liga 2022/23, que será arbitrada por Manuel Mota. O juiz bracarense terá como auxiliares Nuno Eiras e Jorge Fernandes, com Hélder Carvalho a assumir a função de quarto árbitro. O VAR estará a cargo de Vasco Santos, que será auxiliado por Rui Licínio.

Já no embate entre F. C. Porto e Marítimo o árbitro será Hélder Malheiro. O lisboeta contará com José Luzia e Hugo Coimbra como assistentes e Ricardo Baixinho como quarto árbitro.No VAR estará Bruno Esteves ao comando, auxiliado por Rui Cidade.

Eis as equipas de arbitragem já conhecidas:

Benfica-Arouca

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Nuno Eiras e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Rui Licínio

Rio Ave-Vizela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: David Silva

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Estoril-Famalicão

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Rui Teixeira

F. C. Porto-Marítimo

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade