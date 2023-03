Benfica e F. C. Porto procuram milhões no Mundial de Clubes

JN Hoje às 10:50 Facebook

F. C. Porto e Benfica são sérios candidatos a integrar o novo Mundial de Clubes, cuja primeira edição está prevista para junho e julho de 2025. O prémio monetário é chorudo: 28,2 milhões de euros a cada clube apenas por participarem.

Com lugar a 32 clubes, oriundos de todas as confederações, a competição, que se realiza de quatro em quatro anos, reserva 12 lugares para a UEFA, sendo que cada país do velho continente pode ter apenas dois emblemas. Os encarnados, atualmente no 10.º lugar, e os dragões, no 12.º, estão bem posicionados mas só entram na competição se mantiverem boas prestações até à próxima temporada.

O período de "avaliação" considerado é de quatro anos, nesta edição entre 2021 e 2024. O Benfica garantiu, pela segunda época consecutiva, a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, já o F. C. Porto conseguiu os quartos, em 2020/21, e os oitavos, nesta temporada.