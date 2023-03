Benfica e Famalicão empatam na Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:54 Facebook

O Benfica e o Famalicão empataram, esta quarta-feira, (3-3), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina, no Seixal, resultado que deixa tudo em aberto para o segundo encontro, em abril, no Minho.

As encarnadas, que tinham vencido todos os jogos de provas nacionais em 2022/23, estiveram por três vezes em vantagem, com golos de Kika Nazareth (14 e 45+4 minutos) e Ana Vitória (69), mas permitiram que as visitantes voltassem sempre a igualar, por Marie Yasmine Alidou (31), Maria Miller (47) e Mariana Couto (72), e desperdiçaram a oportunidade de encaminhar a eliminatória.

A equipa orientada por Filipa Patão até foi a mais ofensiva desde os primeiros minutos e chegou à vantagem com naturalidade, quando Kika Nazarteh (14 minutos) aproveitou um mau alívio da defesa famalicense para encostar, de cabeça, dentro da pequena área, sob o olhar do selecionador português, Francisco Neto, na tribuna do Benfica Campus.

O Famalicão raramente conseguia encadear as suas transições para chegar com perigo ao último terço do terreno, mas Marie Yasmine Alidou (31 minutos) resolveu essa dificuldade com uma "chapelada" a mais de 30 metros da baliza, a aproveitar o adiantamento de Rute Costa para igualar a partida.

Só que as encarnadas não davam sinais de baixar a intensidade do ataque à baliza adversária e Kika Nazareth (45+4 minutos) levou a equipa em vantagem para o intervalo, concluindo uma boa combinação com Cloé Lacasse, após receber um passe de Ana Seiça a mais de 60 metros.

A segunda parte começou com o Famalicão a aproveitar uma falta de concentração da defesa do Benfica para voltar a igualar: Maria Miller (47 minutos) marcou na insistência, após Letícia Almeida não conseguir dar o melhor seguimento a um cruzamento de Marie Yasmine, tudo perante a passividade encarnada.

Insatisfeita com o desenrolar do encontro, a treinadora Filipa Patão fez três substituições de uma 'assentada', aos 60 minutos' e Ana Vitória (69), que entrou para o lugar de Andreia Norton, marcou de cabeça, num livre em zona frontal, batido por Nycole Raysla.

Pouco depois, porém, um desentendimento entre a guarda-redes Rute Costa e Ana Seiça permitiu ao Famalicão voltar a igualar o encontro. A defesa central ainda tentou emendar e tirar a bola, em esforço, em cima da linha de golo, mas Mariana Couto (72 minutos) estava em cima e encostou para as redes.

A segunda mão está prevista para 30 de abril, em Vila Nova de Famalicão, no mesmo dia em que Sporting de Braga e Racing Power, que hoje empataram 0-0, na Arrentela, decidem também o outro finalista.