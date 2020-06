Benfica e F.C. Porto entre os clubes com mais receitas de transferências

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:27 Facebook

Benfica e F. C. Porto estão no top-10 dos clubes que mais receitas obtiveram provenientes do mercado de transferências no século XXI.

O estudo foi feito pelo site "Transfermarkt", especializado no mercado de transferências. Concluiu que as duas equipas portuguesas estão entre as 10 que mais venderam nos últimos 20 anos.

O Benfica aparece no quarto lugar, com 1,16 mil milhões de euros de receitas e um lucro de 602 milhões. Graças a transferências como de João Félix, Ederson e Witsel, o clube lisboeta conseguiu arrecadar este elevado valor de vendas.

O F .C. Porto, por sua vez, está no sexto lugar com 1,12 mil milhões de euros e lucros de cerca de 550 milhões. Com transferências recentes de Éder Militão, Mangala e Hulk, mas também mais antigas como de Pepe e Ricardo Carvalho, os dragões venderam mais que clubes como Real Madrid, Barcelona e Borussia Dortmund.

O restante top-10 é constituído por Juventus, Chelsea, Mónaco, Atlético Madrid, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona e Roma.