Benfica e Fonte Bastardo entram a vencer na Supertaça de voleibol

Benfica e Fonte do Bastardo entraram esta sexta-feira com triunfos na Supertaça masculina de voleibol, que se está a disputar em Gondomar e envolve um total de seis clubes.

As águias impuseram-se à Académica de São Mamede, 3-0 e com os parciais de 25-11, 25-14 e 25-13, em apenas 58 minutos. Já os açorianos derrotaram o Leixões, também por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-15 e 25-20, em uma hora e 19 minutos de jogo.

Por não se terem concluído o último campeonato e a Taça de Portugal, devido à pandemia de covid-19, esta época a Supertaça assume figurino diferente, com dois grupos de três equipas e meias-finais cruzadas, sempre em Gondomar, neste fim de semana e no próximo.

O Benfica adianta-se no grupo A, em que o Sporting de Espinho só entra em ação sábado, contra a Académica de São Mamede. No grupo B, além de Fonte do Bastardo e Leixões também compete o Sporting, que sábado defronta o "seis" matosinhense.

Em 2019, o Benfica venceu o Fonte do Bastardo e ficou com a Supertaça, então com o formato tradicional de um jogo só.