Benfica e Jorge Mendes premiados no Globe Soccer Awards

O Benfica conquistou esta quinta-feira o prémio de melhor equipa jovem do ano, na gala dos "Globe Soccer Awards". Jorge Mendes foi considerado o melhor agente do ano.

Meses depois de vencer a Youth League e a Taça Intercontinental sub-19, o Benfica conquistou o prémio de melhor equipa jovem do ano na cerimónia de entrega dos "Globe Soccer Awards", no Dubai.

"Obrigado por este prémio. É a terceira vez que ganhamos. É uma grande honra para nós, para o Benfica estar aqui outra vez. Obrigado por esta grande distinção. Esta é mais uma grande geração do clube. Claro que agora é especial para nós porque foi a primeira equipa a ganhar a Liga Jovem da UEFA e também a Taça Intercontinental sub-19, mas no fim de contas, é mais uma grande geração para o clube", disse Rui Costa, presidente das águias.

O português Jorge Mendes foi também distinguido como o melhor agente do ano. "Primeiro quero agradecer à minha mulher, família, Gestifute, aos meus jogadores e treinadores e à Globe Soccer Awards. Trabalhar duro e com a mesma paixão e determinação, e uma coisa muito importante: gosto do meu trabalho", disse.