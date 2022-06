Benfica e Liverpool tratam os últimos detalhes por Darwin e treinador do Arsenal "frustrado"

JN Hoje às 21:32 Facebook

Darwin falhou o jogo deste sábado do Uruguai para tratar dos últimos detalhes para a mudança até Liverpool e o Boavista anunciou a chegada de Salvador Agra.

Benfica: Os encarnados e o Liverpool já trataram dos últimos detalhes para a transferência de Darwin para Inglaterra, apurou o JN. O negócio vai render 100 milhões de euros ao clube da Luz: 80 milhões no imediato e mais 20 por objetivos. O avançado vai, inclusive, falhar o jogo particular deste sábado do Uruguai com o Panamá.

Boavista: O avançado Salvador Agra assinou por duas temporadas pelos axadrezados. O português, de 30 anos, registou 10 golos e 10 assistências em 71 jogos nas últimas duas épocas em Tondela, onde chegou após outras tantas temporadas no Légia de Varsóvia, assinaladas pela conquista do campeonato da Polónia (2019/20). "O Boavista é um clube à minha imagem e pelo qual tenho um enorme respeito por toda a sua história. Estou muito feliz por ter a oportunidade de representar uma instituição com esta dimensão", afirmou o atleta.

Real Madrid: Os "merengues" anunciaram a contratação de Aurélien Tchouaméni, que alinhava no Mónaco e assinou um contrato válido por seis anos com o clube campeão espanhol. Os valores da transferência do médio de 22 anos não foram revelados, mas a imprensa internacional avança que o Real Madrid terá investido cerca de 80 milhões de euros, mais 20 milhões em objetivos que podem ser atingidos. Tchouaméni, formado no Bordéus, foi contrato pelo Mónaco em janeiro de 2020 a troco de 20 ME. Na época que agora terminou, o médio alinhou em 50 jogos nas diferentes competições, com cinco golos apontados e três assistências.

Bayern Munique: O negócio ainda não foi oficializado mas Ryan Gravenberch já disse adeus ao Ajax e vai assinar pelo Bayern, segundo contou o próprio ao jornal alemão "Bild". "O Bayern é um grande clube, tens que ganhar grandes títulos aqui. É isso que espero para mim, estou feliz por estar em Munique agora", afirmou. O médio de 20 anos completou três temporadas na equipa principal do Ajax e apontou três golos em 42 jogos na última época.

Arsenal: O jornal "Daily Mail" assegura que o treinador Mikel Arteta está ficar progressivamente "frustrado" com a "indecisão" do Arsenal no mercado de transferências já que, segundo a mesma publicação, todos os alvos no defeso têm de receber a aprovação da administração do clube antes de as negociações começarem, o que tem atrasa a contratação de jogadores.