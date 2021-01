Benfica e o adiamento do jogo: "Já se previa antes do pontapé de saída"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

Os encarnados reagiram ao adiamento do jogo com o Santa Clara, considerando a decisão "previsível".

"Com um relvado alagado em diferentes zonas, impróprio e sem as condições mínimas para a prática do futebol, o jogo ainda teve início no Estádio de São Miguel, mas, como se previa antes do pontapé de saída, foi interrompido ao fim de apenas seis minutos pelo árbitro Hélder Malheiro, que mandou as equipas recolherem aos balneários. Na reunião que teve lugar após a paragem ficou decidido que o jogo será retomado às 17 horas desta segunda-feira, 4 de janeiro", pode ler-se numa nota no site oficial.

O jogo entre o Santa Clara e o Benfica, agendado para este domingo às 17 horas, foi interrompido devido às más condições climatéricas e será retomado na segunda-feira.

Antes do início do duelo, começou a chover torrencialmente em São Miguel e, durante o aquecimento das equipas, já era visível que a bola rolava com dificuldade. Ainda assim, equipas subiram ao relvado e Hélder Malheiro deu o apito inicial. Mas o jogo acabou por ser interrompido aos seis minutos, já depois das queixas de Jorge Jesus e do banco do Benfica sobre as condições do tapete.