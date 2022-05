Benfica é o anfitrião da final four da Liga Europeia de andebol

JN/Agências Hoje às 10:42 Facebook

Benfica vai ser o anfitrião da final four da Liga Europeia, naquela que é a estreia dos encarnados neste nível da competição. Na fase de todas as decisões vão também participar o Orlen Wisla Plock (Polónia), o RK Nexe (Croácia) e o campeão em título SC Magdeburg (Alemanha).

As águias vão encontrar os polacos do Orlen Wisla Plock na meia final da competição, que vai ter lugar na Altice Arena, em Lisboa, no fim de semana de 28 e 29 de maio.

"Estamos encantados por ser o Benfica a acolher a final four da Liga Europeia pois será a primeira vez que as finais da nossa segunda competição serão disputadas em Portugal. Tem sido fantástico assistir aos jogos dos quatros clubes que vão lutar pelo troféu e estou desejoso de ver as emoções do andebol em finais de maio", disse Michael Wiederer, presidente da EHF.

Com capacidade para 12.500 espetadores, a Altice Arena já recebeu a final do Campeonato do Mundo, em 2003.