Benfica é o clube com melhor saldo entre compra e venda de jogadores

Estudo do CIES revela que as águias lucraram cerca de 370 milhões de euros em transferências realizadas nas últimas cinco temporadas.

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira, conclui que Benfica é o clube com melhor balanço entre contratações e vendas de jogadores nas últimas cinco épocas, com um saldo positivo na ordem dos 370 milhões de euros.

O estudo destaca o clube lisboeta como o que melhor desempenho teve desde 2018/19, alicerçado sobretudo nas épocas de 2019/20 e na atual, com as vendas de João Félix e Enzo Fernandéz.

De acordo com o documento, os encarnados tiveram um volume na ordem dos mil milhões de euros (1,053 ME), mas em 2019/20, após a venda de Félix ao Atlético Madrid (127 ME), capitalizou 162 ME, e na atual já vai em 158 ME, com a saída de Enzo Fernandéz para o Chelsea (121 ME).

Neste balanço, o CIES apenas contabiliza um saldo negativo para as águias em 2020/21, na época do regresso de Jorge Jesus à Luz, em que o clube teve perdas na ordem dos 20 milhões de euros.

Atrás do Benfica, surge o Lille, com um saldo de 308 milhões, mas um volume de negócios inferior, de 737 ME, num pódio que se completa com o Ajax, com 292 milhões de euros e 993 milhões de euros totais, respetivamente.

O Sporting é o segundo clube português mais bem cotado e quinto no geral, com um saldo positivo de 268 ME, enquanto F. C. Porto e Sporting de Braga também têm contas positivas neste capítulo, com o CIES a colocar os dragões em oitavo e os arsenalistas em nono.