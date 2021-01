Benfica e o jogo com o Nacional: "Há alguma lei que proíba validar um castigo máximo?"

JN Hoje às 18:17 Facebook

O clube encarnado deixou, esta terça-feira, críticas à arbitragem do jogo com o Nacional, no Estádio da Luz, que terminou empatado (1-1), salientado que continua a ser o único candidato ao título "sem um único penálti assinalado".

"O Benfica continua a ser o único dos candidatos ao título sem um único penálti assinalado a seu favor neste campeonato, apesar das demais evidências em sentido contrário. E isso merece uma reflexão desapaixonada, sem as amarras típicas de uma justificação desesperada, a procurar encobrir um mau resultado. Não é isso que está em causa: sabemos porque falhámos e cientes estamos quanto ao que é premente melhorar. Contudo, cumpre-nos perguntar: há alguma lei não escrita que proíba um árbitro de validar um castigo máximo só porque é a favor do Benfica?", pode ler-se na newsletter.

O clube encarnado lamentou, ainda, o surto de covid-19 no plantel, sublinhando que foi "uma das semanas mais difíceis" vividas pela equipa.

"Esta foi, provavelmente, uma das semanas mais difíceis vivida entre o plantel do Benfica, com sucessivos casos de covid a minarem a confiança de todos, a desfocarem daquilo que são objetivos imediatos - renovados de três em três dias, esta temporada -, a desconcentrarem e a baralharem as rotinas e as dinâmicas que são a argamassa do crescimento de qualquer grupo. Não são desculpas, é uma constatação", concluiu.