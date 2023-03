Benfica é o líder em melhor forma nas ligas europeias

Nove vitórias consecutivas dos encarnados são marca sem paralelo nos líderes dos principais campeonatos.

Com nove vitórias consecutivas no campeonato, os encarnados são o líder em melhor forma entre os comandantes das principais ligas europeias. Após o empate (2-2) caseiro frente ao Sporting, arrancaram para um ciclo de triunfos que começou nos Açores, diante do Santa Clara (3-0), e se prolongou até à última jornada, golearam o V. Guimarães, por 5-1. As vitórias, sempre com dois ou mais golos de vantagem, provam que a equipa respira saúde, um cenário muito positivo e que não tem paralelo na Europa: em Inglaterra, o Arsenal atravessa também um bom momento, fruto de seis vitórias seguidas, já na Alemanha, o Borussia Dortmund, que ultrapassou o Bayern Munique no topo da tabela, goleou neste fim de semana o Colónia por 6-1, depois de empatar, na ronda anterior com o Schalke 04.

Por seu lado, em França, o Paris Saint-Germain surpreendeu ontem ao perder (0-2), no Parque dos Príncipes, com o Rennes, interrompendo um ciclo vitorioso de quatro partidas. O Nápoles, que caminha tranquilamente para a conquista do título italiano, somou a segunda vitória depois de, há três jornadas, perder em casa com a Lazio.