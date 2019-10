Benfica é o mais representado na seleção de sub-20

Hoje às 16:01 Facebook

O Benfica, com oito futebolistas, é o clube mais representado na convocatória da seleção portuguesa de sub-20, orientada por Filipe Ramos, para os jogos particulares com a Holanda e a Itália.

No lote dos convocados, o F. C. Porto é o segundo clube que oferece mais atletas, com quatro, seguido de V. Guimarães, com três, sendo que, entre os eleitos das águias destaca-se o lateral Tomás Tavares, que já foi utilizado na equipa principal em quatro jogos.

As quinas enfrentam a Holanda a 10 de outubro, no Estádio Quick Boys, em Katwijk, pelas 18 horas, defrontando cinco dias depois a Itália, no Estádio Municipal da Guarda, a partir das 16.30 horas.

Eis a lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (Benfica) e João Valido (V. Setúbal).

Defesas: Bernardo Vital (Estoril), Gonçalo Cardoso (West Ham), João Costa (Rio Ave), Pedro Ganchas (Benfica), Pedro Álvaro (Benfica), Rúben Moura (V. Guimarães), Tiago Lopes (F. C. Porto) e Tomás Tavares (Benfica).

Médios: Afonso Sousa (F. C. Porto), Daniel Silva (V. Guimarães), Diogo Capitão (Benfica), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (F. C. Porto), Gonçalo Franco (Leixões), Samuel Costa (Braga) e Tiago Dantas (Benfica).

Avançados: Gonçalo Ramos (Benfica), João Mário (F. C. Porto), Rafael Camacho (Sporting), Rodrigo Conceição (Benfica) e Tiago Rodrigues (Sporting).