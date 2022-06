Benfica vai lançar um Fan Token

JN/Agências Hoje às 13:24 Facebook

O Benfica anunciou, esta terça-feira, que vai lançar um Fan Token na app Socios.com, a aplicação líder mundial de tecnologia "blockchain" de interação de fãs e prémios. Os detalhes serão anunciados oportunamente.

"Fan Tokens são ativos digitais que permitem aos adeptos do desporto aceder a um novo serviço digital fornecido pelos seus clubes favoritos. Mais de 1,5 milhões de utilizadores de 167 países fizeram download da app Socios.com, em que os detentores de Fan Tokens poderão influenciar as suas equipas favoritas em sondagens, ganhar prémios, experiências VIP e aceder a jogos, competições e ofertas exclusivas na aplicação. Graças a esta nova parceria, os adeptos do Benfica terão a oportunidade de se juntar à comunidade mais habilitada e interativa do desporto", pode-se ler no site oficial do Benfica.

O Benfica junta-se, assim, a uma plataforma onde estão mais de 150 organizações desportivas mundiais, como Paris Saint-Germain, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama, FPF e UEFA, e ainda outras grandes marcas desportivas norte-americanas como a NBA, a NHL e a NFL, e o UFC. Várias equipas de Fórmula 1 e líderes do mundo do eSports também fazem parte do grupo da Socios.com.

Com a Socios.com os fãs terão a possibilidade de assistir a jogos ao vivo dos seus clubes favoritos. Os detentores de Fan Tokens também receberão prémios digitais exclusivos, incluindo NFTs, além de artigos de merchandising e camisolas de jogo. A empresa vai lançar também uma ampla variedade de jogos desportivos para telemóveis, exclusivamente para detentores de Fan Tokens.

Para Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, esta parceria é o ideal "para aproximar a família Benfica em todo o mundo."

"O Benfica está constantemente focado em procurar e entregar uma experiência positiva à nossa enorme massa de fãs global, que inclui sócios e adeptos. Temos estado muito atentos aos ativos digitais, um mercado que tem sido influente no nosso setor nos últimos tempos. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Sócios.com, o parceiro ideal para desenvolver os nossos Tokens e para aproximar a família Benfica em todo o mundo", comentou o dirigente ao site oficial do clube.