Benfica vence Portimonense com reviravolta

O Benfica venceu (1-2), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo da 25.ª jornada da Liga. Welinton, Grimaldo e Gonçalo Ramos marcaram os golos. Paulo Sérgio foi expulso.

Numa primeira parte marcada por duas interrupções - por queda de um apanha-bolas e tochas no relvado -, a equipa da casa foi a primeira a festejar, aos 25 minutos. Taarabt calculou mal um passe e deixou a bola à mercê de Carlinhos, que assistiu para Welinton inaugurar o marcador.

O Benfica chegou ao empate em cima do intervalo, com Taarabt a redimir-se do erro no primeiro tento e, depois de não deixar a bola sair pela linha lateral, passar a Grimaldo, que isolado, não falhou. Na segunda metade, Gonçalo Ramos selou a reviravolta dos encarnados após um cruzamento de Rafa.

Com este triunfo, o segundo consecutivo na Liga, o clube da Luz passou a somar 57 pontos no terceiro lugar do campeonato, colocando pressão sobre o segundo classificado Sporting, que tem mais um ponto e este sábado recebe o Arouca. Já a equipa de Paulo Sérgio, que foi expulso por protestos, é nona classificada, com 29 pontos.

Veja os golos e os casos: