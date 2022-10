Benfica e PSG empatam no Parque dos Príncipes

PSG e Benfica empataram (1-1), esta terça-feira, em Paris em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mbappé e João Mário marcaram os golos do encontro.

Depois do empate no Estádio da Luz, o resultado repetiu-se agora no Parque dos Príncipes. Sem Messi nos parisienses e Neres nos encarnados, e num dia em que o Maccabi conseguiu uma surpreendente vitória (2-0) diante da Juventus, foi o campeão francês a inaugurar o marcador ainda na primeira parte. Após falta de António Silva sobre Bernat, o árbitro assinalou uma grande penalidade que Mbappé não falhou.

Já na segunda parte, os encarnados acabaram mesmo por chegar ao empate também de penálti. Verrati pisou Rafa na grande área e João Mário não tremeu, enganando Donnarumma.

Com este empate, e com a derrota da Juventus em Israel, PSG e Benfica estão cada vez mais próximos de assegurar a presença nos oitavos de final, à distância de um triunfo cada, com o clube francês a liderar com oito pontos, os mesmos do Benfica, segundo - os parisienses detêm melhor diferença de golos. No terceiro lugar, surge a Juventus, com três pontos, os mesmos do Maccabi, quarto.