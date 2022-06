Benfica e Rio Ave fecham com vitórias as contas do nacional de sub-17

José Pedro Gomes e Rafael Batista Reis Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica e o Rio Ave encerraram com vitórias a 10.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de sub-17.

Com o terceiro lugar já garantido, as águias impuseram-se fora de portas ao Belenenses e um só golo bastou para que terminassem a época a vencer.

A boa entrada de João Rêgo, que foi lançado ao intervalo, permitiu que cruzasse junto à linha de fundo para a cabeçada certeira de João Veloso aos 61, para uma despedida positiva de 2021/22.

Também com um golo solitário de Diogo Cruz, aos 20 minutos, os vila-condenses ganharam na receção ao Braga, e ascendeu, à condição, ao quarto, ficando à espera do desfecho do encontro entre o campeão Sporting e o F. C. Porto, agendado para sábado, pelas 11 horas.

Num jogo no qual o Rio Ave foi globalmente superior e criou mais chances, o golo madrugador acabou fazer a diferença, perante um conjunto minhoto, que terminou a prova na segunda posição.