Benfica e Sporting abrem portas dos "quartos" na Golden Cup

Benfica estava obrigado a vencer e cumpriu frente ao CH Caldes (2-5). Sporting também saiu a sorri com exibição dominante frente ao Saint-Omer (0-3). Quartos de final vai ter duelo português entre leões e dragões.

Os quartos de final da Golden Cup vão ter presença cem por cento portuguesa com as duas equipas que faltavam garantir apuramento - Benfica e Sporting - a saírem, esta quarta-feira, com o sorriso final.

No primeiro jogo do dia, o Sporting não foi em conversas e deixou tudo claro desde muito cedo. A jogar uma autêntica final frente aos franceses do Saint-Omer, os leões chegaram ao intervalo na frente (1-0) e carimbaram por completo o triunfo com mais dois golos na segunda metade. Agora, nos quartos de final, os verdes e brancos vão ter pela frente um velho conhecido, o F. C. Porto, na próxima sexta-feira a partir das 19.15 horas.

Na mesma situação estava o Benfica. As águias sabiam que estavam obrigadas a vencer para voar para "os quartos" e fizeram valer a lei do mais forte. Sem qualquer tipo de problema em assumir o favoritismo, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por dois golos de diferença e, após o intervalo, estiveram com o jogo sempre controlado (2-5). Na próxima eliminatória o Benfica vai ter pela frente os espanhóis do Barcelona, já esta quinta-feira.

O Óquei de Barcelos também entrou em rinque e saiu derrotado frente ao Deportivo Liceo. Um desaire que não afeta a caminhada dos barcelenses que já estavam apurados para a fase seguinte.