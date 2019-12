Benfica e Sporting da Covilhã empatam na Taça da Liga

Ontem às 23:24 Facebook

O Sporting da Covilhã, da LigaPro, impôs, esta terça-feira, em casa ao Benfica, líder da Liga, um empate (1-1), em encontro da segunda jornada do Grupo B da terceira fase da Taça da Liga em futebol.

Gedson acertou na barra, aos 11 minutos, mas os golos só chegaram no segundo tempo, com Bonani, aos 46, a dar vantagem à equipa da casa, para, aos 82, Jota restabelecer o empate, que deixa os serranos provisoriamente na liderança do agrupamento.

A formação secundária soma os mesmos dois pontos do Benfica, mas tem mais golos marcados (2-2 contra 1-1), num grupo em que o Vitória de Setúbal e o Vitória de Guimarães, que somam um ponto, jogam quarta-feira no Bonfim pelo primeiro lugar.

Os serranos, com cinco alterações no 'onze', entraram pressionantes e criaram perigo cedo. Primeiro. ninguém desviou o cabeceamento de Jaime e, ainda aos quatro minutos, Jardel cortou o remate de Adriano.

Com o jogo aberto, intenso, os 'encarnados', em que apenas Rúben Dias se manteve em relação aos 4-0 ao Marítimo, estiveram perto do golo aos 11 minutos. Jota meteu a bola na área e Rúben Dias tocou para Gedson, que, isolado, cabeceou à barra.

A partida continuou a ser jogada com intensidade e Bonani ripostou (19 minutos), para a defesa de Zlobin. O guardião russo voltou a ser decisivo a travar a investida de Adriano (25), na sequência de um contra-ataque.

A conseguir ser agressivo ofensivamente, o Sporting da Covilhã voltou a criar perigo, por Jean Batista, num lance cortado para canto por Jardel, até que o Benfica criou a segunda ocasião flagrante, aos 30 minutos, com Raul de Tomás a atirar à figura de Bruno Bolas. Antes do descanso, Adriano atirou por cima.

No primeiro minuto do reatamento, o Sporting da Covilhã inaugurou ao marcador, com vários ressaltos em jogadores do Benfica, o último em Samaris, a isolar Bonani, que, na 'cara' de Zoblin, não perdoou.

A perder, o Benfica obrigou os serranos a recuar, aproximou-se mais vezes da baliza dos 'leões da serra' e beneficiou de várias jogadas de bolas paradas.

Aos 62 minutos, Nuno Tavares, num cruzamento-remate, acertou no poste direito e, no lance seguinte, o lateral esquerdo serviu Vinícius, só que o brasileiro chegou atrasado.

Adriano, aos 80 minutos, numa jogada individual, rematou ao lado do poste, mas foi o Benfica, que intensificou a pressão, quem mais procurou o golo e igualou a partida aos 82 minutos, por intermédio de Jota, de fora da área, após um canto.

Até ao apito final a formação de Bruno Lage tudo fez para desfazer o 'nulo', sem sucesso, com a principal ocasião a pertencer novamente a Jota, num remate ao lado do poste esquerdo.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sporting da Covilhã -- Benfica, 1-1.

Ao intervalo:0-0.

Marcadores:

1-0, Bonani, 46 minutos; 1-1, Jota, 82.

Equipas:

Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Jaime Simões, Zarabi, Brendon, Joel, Gilberto, Mica Silva, Jean Batista (Guilherme Rodrigues, 81), Adriano, Bonani (Daniel Martins, 73) e Daffé (Kukula, 85).

(Suplentes: Carlos Henriques, Daniel Martins, Deivison, Santiago da Silva, Rodrigo António e Kukula).

Treinador: Ricardo Soares.

Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Florentino (Vinícius, 46), Samaris (Taarabt, 61), Gedson, Zivkovik (Pizzi, 61), Jota e Raul de Tomás.

(Suplentes: Svilar, Conti, Grimaldo, Caio Lucas, Pizzi, Taarabt e Vinicius).

Treinador: Bruno Lage.

Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Gilberto (10), Jean Batista (19), Jota (40), Samaris (44), Vinícius (62) e Bruno Bolas (73).

Assistência: Cerca de 3.000 pessoas.