Os autocarros de Benfica e Sp. Braga já chegaram ao Estádio Cidade de Coimbra, perante cerca de uma centena de adeptos.

O autocarro do Benfica chegou pelas 18.55 horas, com o dos bracarenses a chegar cinco minutos depois.

O Benfica e o Sporting de Braga defrontam-se às 20.30, no Estádio Cidade de Coimbra, numa inédita final da 81.ª edição da Taça de Portugal em futebol, que será disputada à porta fechada, devido à pandemia da covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou este domingo ao cumprimento das medidas de prevenção da covid-19. Numa nota publicada no site oficial, a autoridade de saúde destacou que "à semelhança do jogo decisivo do campeonato nacional de futebol, recomenda-se aos adeptos que festejem em segurança, protegendo-se e protegendo quem os rodeia".