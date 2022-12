Benfica e Sporting empatam e cedem terreno para F.C. Porto

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Benfica e Sporting empataram, este sábado, a 27 golos, no jogo grande da 12.ª jornada do campeonato português de andebol, disputado na Luz, perdendo terreno para o líder F. C. Porto.

No encontro entre segundo e terceiro, o Benfica podia ter subido um lugar na classificação, mas acabou por ceder perante o ainda invicto rival, mantendo-se a um ponto dos leões e a três dos dragões, que têm mais um jogo.

Com o presidente do Benfica, Rui Costa, a assistir, o Sporting foi o primeiro a marcar, num início bastante equilibrado, em que só aos oito minutos o Benfica conseguiu dois golos de vantagem.

O Benfica estava melhor, a saber gerir bem a vantagem, com o guarda-redes Sergey Hernandez em grande destaque, a conseguir travar várias investidas dos leões.

Passados 15 minutos de jogo, quebra do Benfica e o Sporting aproveitou para chegar ao empate através de um livre de 7 metros cobrado por Kiko Costa. O Benfica rapidamente reagiu e recuperou a vantagem por dois golos, fixando o marcador em 8-6 a 10 minutos do fim da primeira parte. Muitos erros defensivos da parte do Sporting, aproveitados pela formação encarnada, que, através de Leandro Semedo, elevou a vantagem para 10-7.

Tudo parecia correr bem ao Benfica, mas com as emoções à flor da pele próprias de um dérbi lisboeta, o Sporting soube chegar ao empate (12-12) e ainda antes do apito para o intervalo Kiko Costa subiu até à linha dos 7 metros para dar vantagem aos leões, que, apesar do domínio do Benfica, conseguiram ir para os balneários com vantagem no marcador (12-13).

No arranque da segunda parte, a equipa da casa vinha determinada a virar o jogo e pouco depois do arranque para o segundo tempo, o Benfica conseguiu empatar a partida. Contudo, o Sporting não baixou os braços e correu atrás do resultado. Correu tanto que conseguiu empatar o encontro, mais uma vez, com Kiko Costa em destaque. Já com os encarnados na frente do marcador, Rahmel, Martim Costa e Alexis Borges desentenderam-se em campo, sendo sancionados com dois minutos de banco.

Os ânimos continuaram acesos e a 15 minutos do fim tudo empatado no Pavilhão 2 da Luz, com o Sporting sempre na busca pelo resultado. Aos 44 minutos, Alexis Borges acertou com a bola na cabeça de Leo Maciel e, porque era a terceira vez que estava a ser excluído, foi expulso do encontro.

Sendo uma das peças mais influentes do Benfica, as 'águias' sentiram a falta do pivot e o Sporting conseguiu mesmo chegar à vantagem (21-22), graças ao golo de Gassama. Kiko Costa voltou à linha dos 7 metros e deu vantagem de dois golos para os leões e, no fim do encontro, foi o Benfica quem teve de correr atrás de um resultado positivo.

O fim do jogo foi impróprio para cardíacos e no último fôlego, Bélone concretizou para os 'encarnados', selando o resultado final no empate entre as duas equipas.

O encontro foi arbitrado por Marta e Vânia Sá e foi a primeira vez que duas mulheres apitaram um clássico de andebol.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão 2 da Luz

Sporting -- Benfica, 27-27

Ao intervalo: 12-13

Sob arbitragem Marta Sá e Vânia Sá, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (27): Manuel Gaspar (gr), Edney Oliveira, Edmilson Araújo, Francisco Costa (8), Natan Diaz, Andre Jose, Patryk Walczak (2), Carlos Ruesga, Salvador Salvador (1), Espen Vag, Mamadou Gassama (4), Francisco Tavares (1), Etienne Moucquais, Leonel Maciel (gr,1), Josep Ortiz (2) e Martim Costa (8)

Treinador: Ricardo Costa

Benfica (27): Sergey Hernández (gr), Ádam Juhász (1), Demis Grigoras (4), Ole Rahmel (3), Alexis Borges (4), Petar Djordjic (4), Belone Moreira (1), Paulo Moreno (2), Carlos Martins, Ander Izquierdo (5), Fred Bingo, Leandro Semedo (3), Tadej Kljun, Luciano Silva, Vladimir Vranjes e Gustavo Capdeville (gr)

Treinador: Chema Rodríguez

Assistência: 628 espetadores