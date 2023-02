Benfica e Sporting enfrentam-se nas meias finais da Taça de Portugal de voleibol

JN/Agências Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A "final four" vai acontecer entre os dias 11 e 13 de março, no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde os encarnados vão procurar defender o 19.º. título conquistado em 2021/22.

Sporting e Benfica vão enfrentar-se nas meias-finais da Taça de Portugal de voleibol, enquanto o Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo vão discutir o outro lugar na final, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

A "final four" vai acontecer entre os dias 11 e 13 de março, no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde os encarnados vão procurar defender o 19.º. título conquistado em 2021/22. Na final da edição passada, o Benfica impôs-se diante da Fonte do Bastardo, por 3-1 (20-25, 25-23, 25-18 e 25-22).

PUB

Na vertente feminina, o sorteio ditou os duelos Vilacondense - AJM/FC Porto e Sporting -- Colégio Efanor, que vão ser disputados entre os dias 10 e 12 de março, igualmente no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Em 2022, o vencedor foi o Leixões, que ergueu o seu 10.º título na competição, o segundo consecutivo.