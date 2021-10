Benfica e Sporting entram a ganhar na Champions de futsal

JN Hoje às 20:36 Facebook

Águias e leões sentiram dificuldades na estreia, mas acabaram por derrotar Halle-Gooik e ACCS, respetivamente, pela margem mínima.

Entrada vitoriosa para as equipas que vão representar Portugal na Liga dos Campeões de futsal, com Benfica e Sporting a vencerem os respetivos jogos, disputados esta quarta-feira.

Na Eslováquia, onde estão a decorrer os jogos do Grupo 1, as águias chegaram aos 14 minutos com dois golos de vantagem (Arthur e Rafael Henmi) e souberam seguram a vitória, apesar da reação da equipa belga do Halle-Gooik, que apenas foi capaz de reduzir a diferença. (2-1) Amanhã, o Benfica defronta o Sinara Yekaterinburg (Rússia).

Já o Sporting entrou em campo em Podcetrtek (Eslovénia) e teve que suar frente ao ACCS, onde atuam os portugueses Ricardinho e Bruno Coelho, que não foram chamados a jogo. Os leões dominaram, mas estiveram duas vezes em desvantagem, antes de garantirem os três pontos (4-3), com golos de Erick, Cavinato, Guitta e Alex Merlim. Amanhã, a equipa de Nuno Dias, campeão portuguesa e europeia, defronta o Atyrau (Cazaquistão).

Recorde-se que os três primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a fase seguinte.