Benfica e Sporting entre os clubes que mais lucraram no mercado

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Sporting estão entre os quatro clubes que mais lucraram nos mercados de transferências de verão e inverno.

O CIES Football Observatory é um grupo de pesquisa pertencente ao International Centre for Sports Studies, que é um centro de estudos independente, localizado na Suíça.

Especializado em análise estatística de futebol, o observatório fez um relatório acerca da balança de transferências internacional, dos mercados de verão e inverno da presente temporada.

Benfica e Sporting fazem parte das quatro equipas que mais lucraram nos respetivos mercados de transferências, numa lista liderada pelo Chelsea. As águias surgem no segundo lugar do relatório, enquanto os leões aparecem no quarto lugar.

O Benfica recebeu 230 milhões de euros e gastou 64 milhões, o que dá uma balança positiva de 166 milhões de euros. No clube da Luz destacaram-se as transferências de João Félix (126 milhões), Raúl Jiménez (38 milhões) e, mais recentemente, Raúl de Tomás (20,5 milhões).

Em relação aos gastos, as principais contratações foram as de Julian Weigl e Raúl de Tomás, ambas por 20 milhões de euros, e também Carlos Vinícius por 17 milhões.

O relatório indica que o Sporting acumulou 121 milhões de euros em vendas e gastou um total de 29 milhões, conseguindo um lucro de 92 milhões de euros. Bruno Fernandes (55 milhões), Raphinha (21 milhões), e Thierry Correia (12 milhões) foram as principais transferências do clube.

Em Alvalade destacaram-se as contratações de Luciano Vietto (7,5 milhões de euros), Andraz Sporar (6 milhões), e Valentin Rosier e Rafael Camacho, ambas por 5 milhões de euros.

Bruno Fernandes foi vendido ao Manchester United por 55 milhões de euros Foto: EPA/LYNNE CAMERON

No primeiro lugar do relatório encontra-se o Chelsea. Os londrinos estiveram proibidos pela FIFA de fazerem contratações nos respetivos mercados de transferências, sendo que apenas contrataram Mateo Kovacic por 45 milhões de euros, que já tinha estado emprestado aos "blues".

Nas saídas destacaram-se as vendas de Eden Hazard (100 milhões de euros), Ola Aina (10 milhões) e David Luiz (8,7 milhões). Assim sendo, lucraram no total cerca de 205 milhões de euros.

O terceiro lugar é ocupado pelo Ajax, clube que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões na época passada.

Os holandeses venderam cerca 201 milhões de euros, e gastaram 64 milhões, obtendo uma balança positiva de 137 milhões de euros.

Nas saídas destacaram-se as vendas de Matthijs De Ligt (85 milhões de euros) e Frenkie De Jong (75 milhões de euros).

As principais contratações do Ajax foram as de Quincy Promes e Edson Àlvarez, ambas a rondar os 15 milhões de euros.