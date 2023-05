Benfica e Sporting ganham vantagem no arranque das meias-finais

Rui Almeida Santos Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Sporting arrancaram as meias-finais do campeonato nacional a vencer, diante de F. C. Porto e Óquei de Barcelos, respetivamente. O segundo jogo de ambas as eliminatórias está marcado para a próxima quarta-feira.

O Benfica bateu o F. C. Porto por 5-0 no primeiro jogo da meia-final do campeonato nacional, num encontro em que os dragões pagaram bem caro a falta de eficácia demonstrada.

O clássico no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa, arrancou com o golo de Nil Roca, aos 3 minutos, que adiantou as águias no marcador e motivou uma resposta interessante dos dragões, mas ineficaz. Aos 12 minutos, Rafa, isolado, permitiu a defesa a Pedro Henriques, que voltou a brilhar pouco depois ao travar um desvio de Carlo di Benedetto à boca da baliza.

PUB

O Benfica, mais eficiente na hora de finalizar, ampliou a vantagem aos 19 minutos, por Pablo Álvarez, e chegou ao 3-0 em cima do intervalo, por Roberto di Benedetto. Pelo meio, o guarda-redes portista, Xavi Malián, impediu novo golo dos encarnados por duas vezes no mesmo lance, a remates de Nil Roca e Lucas Ordoñez.

A perder por três golos de diferença, o F. C. Porto arrancou no segundo tempo de forma destemida, colecionando algumas boas ocasiões para encurtar a desvantagem, mas Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Carlo di Benedetto e Ezequiel Mena foram perdulários perante o guardião do Benfica.

Os encarnados, por seu turno, jogavam também com o relógio quando tinham a bola em sua posse, prolongando ao máximo cada ataque. Isso não os impediu de criarem um par de situações prometedoras, desperdiçadas por Lucas Ordoñez e Diogo Rafael.

A 10 minutos do fim, Gonçalo Alves, na execução de uma grande penalidade, viu Pedro Henriques negar-lhe o golo com uma excelente defesa. Na resposta, o Benfica dispôs de um livre direto, que Carlos Nicolía desperdiçou.

O 4-0 do Benfica surgiria à entrada dos derradeiros cinco minutos da partida, novamente por Nil Roca, que bisou com uma finalização de classe no frente a frente com Xavi Malián. Três minutos depois, Pablo Álvarez apontou o quinto golo das águias, fechando o resultado.

Também na capital portuguesa, mas no Pavilhão João Rocha, o Sporting andou praticamente todo o jogo frente ao Óquei de Barcelos a recuperar de desvantagens mínimas, até que Nolito, a três minutos do fim, apontou o 6-5 com que terminou o encontro.

Durante a primeira parte, os leões anularam três desvantagens no marcador, com um penálti desperdiçado por Nolito pelo meio, mas os minhotos fecharam-na mesmo na frente (4-3) com um golo de Luís Querido, na execução de um livre direto, a escassos segundos do intervalo.

O rumo da partida manteve-se inalterado até à reta final, com o Sporting a anular consecutivamente as vantagens do adversário. Porém, a três minutos do fim, com o resultado em 5-5, Nolito, que pouco antes tinha perdido mais um penálti, colocou os verde e brancos pela primeira vez na frente do marcador, com Zé Diogo Macedo a segurar a vantagem no último segundo com uma defesa decisiva.

O segundo jogo das duas meias-finais disputa-se na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, com o F. C. Porto a receber o Benfica, no Dragão Arena, e o Óquei de Barcelos a defrontar o Sporting, no Minho. Ambas as partidas arrancam às 20 horas.

As meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins disputam-se à melhor de cinco jogos.