Benfica e Sporting já conhecem os adversários na ronda de Elite

Os grandes do futsal português já conhecem os adversários na Ronda de Elite da Liga dos Campeões. Leões ficaram no Grupo B e as águias irão integrar o Grupo D.



O atual detentor do troféu, Sporting, será o anfitrião do grupo B, com os russos do Ekaterinburgo, os croatas do Olmissum e os holandeses do Hovocubo.

O Benfica, por sua vez, defrontará no grupo D, também na condição de anfitrião, os espanhóis do Levante, o Haladás (Hungria) e o Uragan Ivano-Frankovsk (Ucrânia).



Esta Ronda de Elite vai decorrer entre 30 de novembro e 5 de dezembro, com os vencedores de cada grupo a apurarem-se para a fase final.



Refira-se que o grupo A integra Kairat Almaty (Cazaquistão), Asnières Villeneuve (França), Viten Orsha (Bielorrússia) e Tyumen (Rússia), enquanto que no grupo C estão Barcelona (Espanha), SK Plzen (República Checa), Halle-Gooik (Bélgica) e Dobovec (Eslovénia).

GRUPO A

Kairat Almaty (KAZ)

ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA)

Viten Orsha (Bielorrússia)

Tyumen (Rússia)

GRUPO B

Sporting CP

Sinara Ekaterinburg (Rússia)

Olmissum (Croácia)

Hovocubo (Países Baixos)

GRUPO C

Barça (Espanha)

SK Plzeň (Rep. Checa)

Halle-Gooik (Bélgica)

Dobovec (Eslovénia)

GRUPO D

SL Benfica

Levante (Espanha)

Haladás (Hungria)

Uragan Ivano-Frankivsk (Ucrânia)