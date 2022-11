Benfica e Sporting já conhecem os adversários na Ronda de Elite

JN/Agências Hoje às 16:07 Facebook

As águias foram sorteadas para o Grupo C, enquanto os leões ficaram no Grupo A, na Ronda de Elite da Liga dos Campeões, que se realiza entre 22 e 27 de novembro.

Ficou desde logo definido, nas primeiras equipas que saíram, os locais em que se vão disputar os quatro grupos, com os italianos da Città di Eboli a receberem o grupo A, do qual faz parte o Sporting, e o Benfica a entrar no grupo C, organizado por Kairat Almaty.

O emblema leonino, vice-campeão europeu em título e campeão em 2018/19 e 2020/21, defronta no grupo A os estreantes Città di Eboli e Loznica-Grad 2018, da Sérvia, bem como os ucranianos do Uragan lvano-Frankivsk.

Já o Benfica, campeão europeu em 2009/10 e na última época terceiro classificado na fase final, terá pelo caminho no grupo os anfitriões do Kairat Almaty, a única equipa, a par de Sporting (dois títulos) e Barcelona (quatro) a ganhar mais de um título europeu.

Os cazaques ergueram o troféu em 2012/13 e 2014/15 e são duro teste para as águias na corrida à fase final.

Do grupo C fazem também parte os checos do Chrudim e os malteses do Luxol St. Andrews.

A fase final da Liga dos Campeões decorrerá entre 4 e 7 de maio de 2023.

Resultado do sorteio. realizado em Nyon (Suíça):

Grupo A: Città di Eboli (Ita), Sporting CP (Por), Loznica-Grad 2018 (Ser) e Uragan lvano-Frankivsk (Ucr).

Grupo B: Mallorca Palma Futsal (Esp), Piast Gliwice (Pol), Dobovec (Slo) e Novo Vrijeme Makarska (Cro).

Grupo C: Kairat Almaty (Caz), Chrudim (Che), Luxol St. Andrews (Mlt) e Benfica (POR).

Grupo D: Futsal Pula (Cro), United Galati (Rom), Sporting Anderlecht Futsal (Bel) e FC Barcelona (Esp).