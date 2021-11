Benfica e Sporting jogam Champions de Futsal "em casa"

JN Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting, campeão europeu em título, e o Benfica vão jogar em casa a fase de grupos da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, cujo sorteio está marcado para quarta-feira.

Os leões, as águias, os checos do Plzen e os russos do Tyumen vão receber, cada um, uma das "poules", entre 30 de novembro a 5 de dezembro, com a final four marcada para o final de abril de 2022, ainda sem local confirmado.

Do sorteio sairá a composição dos quatro grupos, mas várias decisões deixam já claro parte do caminho dos lusos: os pares de apurados da ronda principal não se devem encontrar, pelo que os encarnados devem evitar o Sinara Ekaterinburg e os verdes e brancos o ACCS Asnières Villeneuve 92.

Também evitam o FC Barcelona e o Kairat Almaty, ambos vencedores das poules na ronda principal, como a dupla de emblemas lisboetas.

Assim, entre os possíveis adversários, estão Levante, Hovocubo, Haladás, Olmissum, Uragan Ivano-Frankivsk, Viten Orsha, Dobovec e Halle-Gooik.

Já no campeonato o início das equipas lisboetas não foi o habitual, uma vez que os encarnados estão no terceiro lugar e os leões seguem na quarta posição.