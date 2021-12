Benfica e Sporting jogam em semanas diferentes nos "oitavos"

JN Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os leões entram em campo primeiro e começam a batalha com o Manchester City a 15 de fevereiro, enquanto as águias abrem a eliminatória com o Ajax a 23 de fevereiro.

Já são conhecidas as datas dos jogos de Benfica e Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Assim, os leões são os primeiros a entrar em campo e jogam a primeira mão da eliminatória com o Manchester City a 15 de fevereiro (terça-feira), em Alvalade. O segundo jogo, em Inglaterra, acontecerá a 9 de março. Ambos com início marcado para as 20 horas.

Já o Benfica, que também começa os oitavos de final em casa, defronta o Ajax a 23 de fevereiro e a 15 de março, também às 20 horas.