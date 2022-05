Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal de basquetebol

JN Ontem às 22:39 Facebook

Nas meias-finais da competição, as águias eliminaram o V. Guimarães, enquanto os leões eliminaram o F. C. Porto.

Benfica e Sporting garantiram, este sábado, a presença na final da Taça de Portugal de basquetebol e vão discutir o troféu amanhã, em Albufeira.

Na primeira meia-final, os leões, que procuram o terceiro troféu consecutivo, bateram o F. C. Porto, por 66-58. Travante Williams, com 17 pontos, Joshua Patton, com 12, e Tanner Omlid, com 10, foram os principais marcadores da equipa leonina.

Mais tarde, o Benfica levou a melhor sobre o V. Guimarães (89-70). Apesar da derrota pesada, os vitorianos conseguiram equilibrar o jogo durante a maior parte do tempo e foi só nos últimos minutos que as águias dispararam no marcador.