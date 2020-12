Benfica e Sporting seguem em frente na Taça 1947

JN Hoje às 19:43 Facebook

O Benfica e o Sporting garantiram esta quarta-feira a presença nas meias-finais da Taça 1947, em hóquei em patins.

No primeiro encontro dos quartos de final da competição que decorre na Mealhada, as águias impuseram-se ao Óquei de Barcelos, por 3-2.

No outro encontro do dia, os leões só no prolongamento conseguiram superar a Sanjoanense, por 5-3, depois do 3-3 no final do tempo regulamentar.

Nesta quinta-feira disputam-se os restantes encontros dos quartos de final, com a Oliveirense a medir forças com a AD Valongo, a partir das 14 horas, com o vencedor a defrontar o Benfica. A Juventude de Viana joga com o Sp. Tomar, pelas 16.30 horas, sendo que o conjunto apurado terá pela frente o Sporting.

As meias-finais estão agendadas para sábado, dia 12, pelas 11 e 15 horas, enquanto a final terá lugar no domingo, dia 13, pelas 15 horas.