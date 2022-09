Benfica e Taarabt acordam rescisão

Hoje às 01:06 Facebook

A SAD do Benfica chegou a acordo com o internacional marroquino Adel Taarabt para a rescisão, por mútuo acordo, do contrato que ligava as duas partes até ao fim da época de 2022/23.

Taarabt assinou pelo Benfica em julho de 2015, mas ao longo da ligação às águias passou, por empréstimo, pelo Génova (janeiro de 2017 até maio de 2018).

Ao serviço do Benfica, Taarab conquistou o Campeonato Nacional de 2018/19 e ajudou a vencer a Supertaça em 2019.

No total, fez 129 jogos pela equipa principal do Benfica e marcou dois golos.

O marroquino não fazia parte das escolhas do treinador Roger Schmidt para a presente temporada e encontrava-se a treinar com a equipa B das águias.