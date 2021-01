Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:50 Facebook

O Benfica venceu (2-0), esta sexta-feira, no Estádio da Luz, o Tondela, em jogo da 13.ª jornada da Liga. Seferovic, assistido por Darwin, apontou o primeiro golo e Waldschmidt, já nos descontos, igualmente após assistência do avançado uruguaio, carimbou o resultado final.

Veja os principais lances da 1.ª parte:

Golo do Benfica - Seferovic (54 m)

Bela jogada do ataque do Benfica, com Darwin a cruzar para Seferovic que só teve de encostar. O golo ainda chegou a ser anulado, por eventual fora de jogo, mas depois acabou validado pelo VAR.

Golo do Benfica - Waldschmidt (90+4)