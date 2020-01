Tottenham oficializa transferência de Gedson

Nuno Barbosa Hoje às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube londrino treinado por José Mourinho oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Gedson Fernandes ao Benfica, num empréstimo válido por 18 meses com opção de compra. O médio vestirá a camisola número 30.

Agora é oficial. Gedson Fernandes até já fala à Tottenham: "É um sonho vir para este grande clube".

Segundo foi possível apurar, o médio, de 21 anos, já assistiu, na véspera, ao triunfo (2-1) caseiro do Tottenham sobre o Middlesbrough, a contar para a Taça de Inglaterra. No final do encontro, o ex-jogador do Benfica foi visto a passear com alguns agentes desportivos em redor do relvado.

Recorde-se que, apesar da saída de Gedson, o meio campo do Benfica continua com diversas soluções, face à contratação de Julian Weigl.

Ainda na apresentação, o jogador mostrou-se conhecedor da realidade do novo clube e deixou elogios a Mourinho. "Conheço a equipa, vi alguns jogos, e tenho algumas referências como o Moussa Sissoko. Conheço um pouco do Eric Dier, jogou em Portugal [no Sporting] e o treinador, é um grande treinador", salientou.

De resto, num plano mais pessoal, Gedson explicou que a vida dura em Portugal fez com que grande parte dos seus familiares emigrassem para Londres e que contará com o apoio deles nesta nova etapa da carreira.

"Em Portugal, era difícil encontrar trabalho. Não tiveram uma vida brilhante, mas têm uma boa vida aqui e isso motivou-me ainda mais para estar aqui hoje. Vão ajudar-me a estabelecer-me aqui", acrescentou.