Benfica é uma máquina trituradora e sempre a acelerar

Águias goleiam e passam a ter mais cinco pontos do que o F. C. Porto e mais 11 do que o Sporting. Gonçalo Ramos bisa e Draxler estreia-se a marcar com a camisola dos encarnados.

O Benfica goleou o Marítimo por 5-0 e aproveitou na perfeição os deslizes da véspera de F. C. Porto e Sporting para ganhar vantagem na classificação. Ainda sem empates ou derrotas, somou a 13.ª vitória consecutiva numa época imaculada e alargou para cinco e 11 pontos, respetivamente, a vantagem para dragões e leões. Rafa, na primeira parte, Gonçalo Ramos, que brindou a Luz com um bis na segunda, com destaque para o tento de calcanhar num lance de enorme categoria técnica, David Neres e Draxler foram os autores dos golos numa partida de sentido único, em que o Benfica jogou apenas o suficiente para conquistar com conforto os três pontos.

Com apenas uma mudança relativamente à vitória, frente à Juventus, - Aursnes no lugar de Florentino -, os encarnados entraram em ritmo lento, tendo em conta talvez os louvores recebidos depois do jogo em Itália, mas, minuto após minuto, tornaram o seu jogo mais "sério", sobretudo através das ações de João Mário e de Rafa, que nunca brincou em serviço durante os 90 minutos. Os insulares, que formaram sempre uma muralha densa em frente à sua baliza, bloquearam as primeiras ações mas nada puderam fazer no primeiro golo: Rafa tabelou com Ramos e concluiu com facilidade.