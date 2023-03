Benfica elimina Sporting e está na final da Taça de voleibol

Hoje às 20:47 Facebook

As águias voltaram a superiorizar-se aos leões, que não vencem o rival há quase dois anos.

O Benfica venceu, este sábado, o Sporting (3-0), em Viana do Castelo, na meia-final da Taça de Portugal masculina de voleibol, e avançou para a final, após manter o domínio ante o rival no dérbi de Lisboa.

O Benfica vai tentar no domingo defender o troféu de que é detentor após despachar os rivais por 25-20, 25-22 e 25-19, num jogo em que esteve quase sempre por cima e conseguiu 'segurar' a tentativa de resposta, levando de vencida mais um dérbi.

O acerto no bloco e uma capacidade de gestão de jogo superior permitiram aos detentores do troféu, mais experientes, chegar a nova final, ante um Sporting que pareceu desconfortável no serviço e junto à rede.