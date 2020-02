Benfica eliminado da Liga dos Campeões

Ontem às 23:14 Facebook

O Benfica perdeu esta quinta-feira com os italianos do Sicoma Perúgia, por 3-1, em jogo da quinta e penúltima jornada do grupo D da Liga dos Campeões em voleibol, e ficou afastado dos quartos de final.

Com este resultado (24-26, 21-25, 25-22 e 25-17), os italianos reforçam a liderança do grupo D, com 15 pontos. O Benfica permanece no último lugar, com três pontos, e nem uma vitória diante do Tour - equipa com quem perdeu em Lisboa, por 3-1 -, em França, no próximo dia 19, lhe poderá garantir o acesso aos "quartos", já que só os três melhores segundos classificados (de cinco grupos) conseguem lá chegar.