JN Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias deixam mensagem nas redes sociais a lembrar os " 17 anos de grande profissionalismo, dedicação e lealdade", do treinador ao clube.

Nélson Veríssimo terminou a liderança nas águias no embate com o Paços de Ferreira, na última jornada da Liga, e vai agora assumir outros desafios, em princípio, fora de portas. Na noite desta terça-feira, os encarnados usaram uma conta nas redes sociais para elogiar e despedir-se do treinador.