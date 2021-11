Benfica em desvantagem ao intervalo

JN Hoje às 20:49 Facebook

O Benfica está a perder (3-1), ao intervalo do jogo que decorre nesta terça-feira, em Munique, frente ao Bayern, referente à quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Lewandowski, aos 26 minutos, e Gnabry, aos 32, apontaram os golos dos bávaros. Seis minutos depois, Morato reduziu a desvantagem de cabeça, após ter aparecido de forma autoritária na sequência de um cruzamento de Grimaldo.



Nos descontos da primeira parte, aos 45+1, Lucas Veríssimo desviou o remate de Goretzka com a mão, e após auxílio do VAR, o árbitro do encontro assinalou grande penalidade. Na conversão, Lewandowski atirou para o centro da baliza e Vlachodimos defendeu com segurança.