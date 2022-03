Benfica em desvantagem com Toulouse nos oitavos da Liga Europeia

JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

O Benfica perdeu, esta terça-feira, fora com o Fenix Toulouse Handball (38-34), na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol, e parte em desvantagem para o jogo decisivo de 5 de abril, na Luz.

A formação portuguesa esteve em muito bom plano durante o primeiro tempo, chegando ao intervalo a vencer por três golos (17-20), graças à eficácia ofensiva, mas os anfitriões foram mais fortes nos segundos 30 minutos e deram a volta ao marcador, colocando-se em vantagem na eliminatória.

Do lado das águias, o destaque vai todo para o sérvio Petar Djordjic, o melhor marcador do encontro com 13 golos, oito dos quais na primeira metade do jogo, período em que apresentou uma eficácia de 100% nos remates.

No Fenix Toulouse, foi o sérvio Ilic o mais produtivo, com oito remates certeiros ao longo da partida disputada no Palais des Sports André Brouat.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, 5 de abril, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Ficha de jogo:

Jogo no Palais des Sports André Brouat, em Toulouse (França)

Fenix Toulouse - Benfica, 38-34

Ao intervalo: 17-20

Equipas:

Fenix Toulouse (38): Abdi (5), Balenciaga (5), Borzas, Cantegrel, Chelle (2), Feuchtmann (5), Firmesse, Gilbert, Ilic (8), Jarry, Kempf (2), Lettens, Marmier, Martins Viera (5), Pettersson (5) e Wagner.

Treinador: Danijel Andjelkovic

Benfica (34): Gustavo Capdeville, Jonas Källman (2), Petar Djordjic (13), Lazar Kukic (4), Tadej Kljun, Ole Rahmel (4), Alexis Borges, Sergey Hernández, Bélone Moreira (4), Mahamadou Keita, Arnau García, Paulo Moreno, Carlos Martins, Rogério Moraes (4), Luciano da Silva e Francisco Pereira

Treinador: Chema Rodríguez