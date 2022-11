Benfica em vias de pagar dois milhões por Enzo Fernández

Médio está muito perto de cumprir 25 jogos e força clube a saldar tranche da verba variável do negócio com o River Plate. SAD já pagou sete milhões.

Enzo Fernández vai a caminho de cumprir mais um objetivo do contrato que obriga o Benfica a pagar uma tranche de dois milhões de euros ao River Plate, o que deve suceder até ao final do ano quando o jogador completar 25 jogos.

O médio já cumpriu 21 jogos a titular - falhou apenas um por castigo - e tem mais quatro para atingir a meta: o duplo confronto com o Estoril, diante do Gil Vicente e Sp. Braga, no regresso da Liga, a 28 de dezembro, após o Mundial. Um encargo que a SAD encara da melhor forma, já que está satisfeita com a qualidade e o rendimento do jovem médio argentino.