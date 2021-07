Benfica empata com Marselha no último teste antes da Champions

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

O Benfica empatou (1-1), este domingo, frente aos franceses do Marselha, num jogo de preparação disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, no último teste antes da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os encarnados adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, com Pizzi a aproveitar uma grande penalidade, mas a equipa francesa acabou por chegar ao empate ainda na primeira parte, com um golo do internacional francês Payet, aos 38.

O Benfica, que na pré-época soma cinco triunfos, dois empates e uma derrota, está a preparar a visita ao Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, agendada para 4 de agosto, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.