Benfica empata com PSV e garante lugar na fase de grupos da Champions

Os encarnados empataram (0-0), esta terça-feira, com o PSV, na Holanda, e garantiram um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A fase de grupos da Liga dos Campeões desta época vai contar com três equipas portuguesas: Sporting, F. C. Porto e Benfica. Os encarnados conseguiram juntar-se a leões e dragões na liga milionária depois de terem empatado sem bolas em Eindhoven, na segunda mão do play-off.

As águias sofreram uma contrariedade aos 32 minutos, depois da expulsão de Lucas Veríssimo por acumulação de cartões amarelos, mas mesmo em desvantagem numérica conseguiram segurar a vantagem (2-1) conseguida no Estádio da Luz.

Com este resultado, os encarnados asseguram um encaixe imediato de 37,2 milhões de euros. O sorteio que vai definir os grupos da Liga dos Campeões está marcado para quinta-feira.