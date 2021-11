Benfica empata em Camp Nou e continua a sonhar na Champions

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:51, atualizado às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Barcelona e Benfica empataram (0-0), esta terça-feira, em Camp Nou, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Encarnados ainda podem ir aos oitavos, embora não dependam apenas deles.

Num jogo em que Jorge Jesus surpreendeu no onze - Darwin começou no banco e Yaremchuk e Everton alinharam de início - os encarnados ainda marcaram na primeira parte por Otamendi, mas o golo foi anulado, já que a bola ultrapassou a linha final depois de o pontapé de canto ser batido. Uma decisão que foi muito contestada pelo banco do Benfica.

Perto do apito final, Ronald Araújo também fez abanar as redes após assistência de Alba, mas o lance também foi anulado, por fora de jogo.

Com este resultado, o Benfica garantiu, desde já, a Liga Europa e ainda pode sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso, a equipa encarnada tem obrigatoriamente de vencer o Dínamo Kiev, na Luz, na última jornada e esperar que o Barcelona não vença o Bayern de Munique.