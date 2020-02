Benfica empata em casa e sai da Liga Europa

Nuno Barbosa Hoje às 21:53 Facebook

O Benfica ainda colocou um pé nos oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira, no segundo tempo do jogo com o Shakhtar, quando Rafa fez o 3-1, no Estádio da Luz. No entanto, a equipa ucraniana treinada por Luís Castro mostrou uma tremenda capacidade de reação e empatou a partida (3-3), consumando o "UEXIT" lusitano à Europa do futebol. As provas da UEFA seguem agora sem Benfica, F. C. Porto, Sporting e Braga.

A entrada forte do Benfica na partida foi compensada com o golo inaugural, ainda antes dos primeiros 10 minutos de jogo. Pizzi deixou as águias na frente da eliminatória.

Ainda os adeptos benfiquistas festejavam nas bancadas, quando, três minutos volvidos, o Shakhtar voltou empatou, numa infelicidade de Rúben Dias que, ao tentar cortar a bola, colocou-a no fundo da baliza de Vlachodimos.

O central benfiquista redimiu-se ainda antes do intervalo, num cabeceamento certeiro que empatou a eliminatória, após pontapé de canto executado por Pizzi.

A equipa ucraniana treinada por Luís Castro entrou desconcentrada para a etapa complementar e o Benfica aproveitou para ampliar a vantagem, num golpe de Rafa a passe de Dyego Sousa. O Benfica estava, nesta altura, pela primeira vez na frente da eliminatória.

Os ucranianos voltaram a revelar uma capacidade de reação acima da média e só precisaram de dois minutos para voltarem a colocar um pé nos oitavos de final. O golo de Stepanenko foi apontado de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

A equipa de Bruno Lage precisava, nesse instante, de marcar dois golos e não sofrer nenhum para seguir em frente, mas Alan Patrick empatou a partida e deitou por terra as esperanças encarnadas de continuar em prova.

O Benfica, tal como o F. C. Porto, concentra-se agora, em exclusivo, na luta pelas conquistas do campeonato e da Taça de Portugal. Segunda-feira, a equipa de Bruno Lage recebe o Moreirense, em nova jornada da Liga.