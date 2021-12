Benfica empata em Nantes e fica perto dos oitavos da Liga Europeia

JN/Agências Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica empatou, esta terça-feira, em França com o HBC Nantes 33-33, para o grupo B da Liga Europeia, o que praticamente apura a equipa portuguesa para os oitavos de final da competição.

Com este resultado, na sexta jornada da "poule", os encarnados desceram de primeiros para segundos na classificação, com nove pontos, tantos quantos tem o líder GOC, da Dinamarca, a única equipa que ganhou ao Benfica até ao momento.

O apuramento da formação lusa deverá ser assegurado já na próxima ronda, dia 15 de fevereiro, em que recebe o TBV Lemgo, da Alemanha.

O jogo no Hall XXL de Nantes, repleto de público, foi muito equilibrado, com o Benfica a reagir muito bem a algumas fases de jogo em que o HBC 'cavou' diferenças mais dilatadas.

Foi o caso do arranque da partida, em que se chegou a 6-1, e também do meio da segunda parte, quando os gauleses pareciam embalar para a vitória, com um máximo de quatro pontos de diferença, nos 27-23.

Após o 'choque' inicial, o treinador Chema Martinez retificou o seu esquema de jogo, com melhores combinações e mais remates de meia distância, moralizou a equipa e o Benfica chegou ao intervalo a ganhar por um golo, 17-16.

Na segunda parte, os 'encarnados' tiveram uma vantagem máxima de dois golos, a 22-20, após o que permitiram a recuperação da formação da casa, sempre muito apoiada pelo público. Mesmo no final, o Benfica acabou por discutir a vitória, mas a partida acabou com um empate que agrada às duas equipas.

PUB

O alemão Ole Rahmel, com sete golos, e Paulo Moreno, com seis, foram hoje os melhores marcadores de um Benfica altamente desfalcado por causa da covid-19.

Com efeito, o Benfica apresentou-se sem Lazar Kukic, Petar Djordjic, Tadej Kljun e Luciano Silva, todos por terem testado positivo.